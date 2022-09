Tchad : François Djékombé appelle à restaurer le concours d’entrée en 6ème et le certificat d’études primaires

"Ces deux examens ont été supprimés il y a quelques années. Aujourd'hui, les enfants passent (en classe supérieure, Ndlr) or, le concours et le certificat sont des éléments qui permettent de tamiser la qualité de l'enfant qui entre en 6ème".

François Djékombé, participant au dialogue national, a appelé le 22 septembre à trouver des voies et moyens pour sauver l'école tchadienne "qui est malade". Il suggère que soient restaurés le concours d’entrée en 6ème et le certificat d’études primaires :"Après quelques années d'évaluation (de la réforme entreprise dans le secteur éducatif, Ndlr), je pense qu'il faut revoir l'école tchadienne", indique François Djékombé.Le leader politique formule également le souhait de développer le secteur de l'aéronautique et entend transmettre des propositions au Présidium.