Tchad : Freedom lance un site web de recherche d'emplois, de stages et de formations

La présidente de l'association Freedom, Mme. Rayhana Adam Saleh, a annoncé vendredi le lancement d'un site web destiné à aider les jeunes chômeurs dans la recherche d'emploi, de stages et de formations professionnelles de qualité.



Le nouveau site web est la "suite logique" du salon de l'Emploi et des Métiers, a indiqué la présidente de l'association. Elle a également présenté le bilan des activités de Freedom depuis le premier salon de l'emploi et des métiers "Tchad Emploi" qui s'est tenu le 23 mars 2019.



107 stages et emplois ont été décrochés dont 10 CDD et 7 CDI, a expliqué Mme. Rayhana Adam Saleh, entourée des membres de Freedom.