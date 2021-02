Tchad : "Freedom" lance une campagne sur la bonne utilisation d'Internet

L'association "Freedom" a annoncé lundi le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation sur la bonne utilisation d'Internet, la promotion de l'éducation aux droits humains et l'utilisation optimale de la toile mondiale.



"À nos jours, le nombre d'internautes a connu une croissance exponentielle dans le monde, notamment en Afrique", explique Rayhana Adam Saleh, présidente de "Freedom".



Elle ajoute que "les adolescents instruits manifestent un grand engouement à utiliser l'internet et les téléphones portables dans leur vie quotidienne. Cependant, ce monde virtuel peut avoir un effet à double tranchant, à la fois bénéfique et nuisible".



L'Internet a des aspects négatifs : la désinformation, la cyber-intimidation, la cybercriminalité, les contenus violents ou haineux et les jeux de hasard. "Nos compatriotes victimes ont été amenés au suicide. Certes il y a la liberté d'expression mais celle-ci est encadrée et a des limites. Par exemple : en France, la diffamation politique est passible des sanctions juridiques", détaille Rayhana Adam Saleh.



Selon elle, il faut conscientiser les citoyens pour une utilisation positive de l'Internet, promouvoir l'unité nationale et le respect d'autrui.



Le projet "Internet Utile" a pour objectif de promouvoir l'éducation aux droits humains dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et leur importance, ainsi que promouvoir l'utilisation optimale de la toile mondiale.



La campagne se fera à travers notamment des vidéos, messages, formations mais aussi dans les écoles et les universités.



Par ailleurs, "Freedom" informe qu'un numéro vert et anonyme donnera accès à un psychologue pour fournir une assistance à ceux qui ont été victimes en ligne des méfaits d'Internet.



Rayhana Adam Saleh lance un appel au gouvernement et à tous les partenaires pour se joindre à l'initiative, afin d'atteindre les objectifs en matière de sensibilisation.