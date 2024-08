Tchad - Fuite du livre de Masra : Les Transformateurs crient au faux, l’auteur réagit

« C'est un faux truc. Depuis quand nous on a extrait nos livres pour partager comme ça », a déclaré à Alwihda infos, le porte-parole des Transformateurs, chargé de l'implémentation de parti politique les Transformateurs.



« C'est les gens d'en face qui essaient de monter des choses imaginaires. Ils ne sont pas tranquilles quand nous on ne parle pas », dixit la même source.



Succes Masra à Alwihda : « Aucun souci. L’équipe a demandé gentiment de retirer l’article car vous êtes un média sérieux et c’est l’auteur principal qui est fautif.. et vous a induit en erreur. Vous n’avez fait que relayer ».

Pour rappel, Koudou Oumar avait publié le 19 aout dernier des extraits présumés du livre de Succès Masra intitulé ''Chemin des durs vers la terre promise''. L’acte de M. Koudou a créé des vives réactions au sein des partisans de Succès Masra.