Tchad : Future Team lance un tournoi de football des grandes vacances à N'Djamena

Le tournoi aura lieu du 18 septembre au 9 octobre 2021 dans les différents stades de N'Djamena.



L'objectif principal de ce tournoi est d'assurer à la jeunesse un épanouissement véritable et contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la stabilité à N'Djamena, en utilisant le football comme moyen de sensibilisation et de rapprochement des communautés. Il a aussi pour but de créer un cadre de renforcement de la cohésion entre la jeunesse et surtout de promouvoir le football tchadien.



Le président de l'association a affirmé que ce tournoi de football en cette période de grandes vacances est tout d'abord une occasion de brassage entre les jeunes. Il permettra aussi de déceler des nouveaux talents du football. "Nous incitons les partenaires, les collectivités territoriales, les entraineurs, les centres de formation pour une synergie d'action afin de donner un souffle nouveau au développement du football à la base, notamment l'éducation physique et sportive, le sport scolaire, et le sport de proximité", a ajouté Mahamat Issakha Sogar.



Il exhorte les tchadiens à se mobiliser autour des valeurs fondamentales du vivre ensemble, de la paix, de la cohabitation pacifique pour un Tchad véritablement pacifique où il fait beau vivre.



Les partenaires et le ministère des Sports sont invités à créer une synergie d'action pour renforcer le niveau du football au Tchad.