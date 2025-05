Tchad/Gabon : Le MATUH Tchadien s'investit dans la promotion du logement abordable à Libreville

Intervenant en tant que paneliste, Monsieur Abdelkerim Seby Charfadine a apporté une contribution éclairée sur la thématique : « Capacité à produire plus, à rendre le logement plus abordable et à renforcer la performance des acteurs ». Il a mis en lumière les initiatives concrètes menées par SOPROFIM SA au Tchad, tout en soulignant les défis spécifiques liés à la production massive de logements à faible coût dans le contexte tchadien.





Il a également plaidé avec conviction pour une mobilisation accrue de financements innovants et pour le renforcement indispensable du partenariat entre les secteurs public et privé, qu'il considère comme une condition essentielle pour répondre durablement à la demande croissante en logements décents et abordables.





La participation active et engagée de la délégation tchadienne à cet événement d'envergure témoigne de la volonté affirmée du MATUH de promouvoir un habitat accessible et inclusif au Tchad, en s’inspirant des meilleures pratiques et des expériences réussies à l’échelle de la Francophonie.