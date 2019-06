Tchad-Gabon : une ligne cargo envisagée pour exporter les produits d'élevage

Le ministère de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale a annoncé ce vendredi 31 mai le lancement prochain d'une ligne aérienne cargo directe entre le Tchad et le Gabon.



Le ministre gabonais des Transports et de la Logistique a dépêché son conseiller technique chargé des questions aéronautiques et halieutiques maritimes, Larent Abessolo, à N'Djamena, afin d'approfondir le projet. L'émissaire gabonais a échangé, vendredi, avec Mahamat Tahir Orozi, ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale.



La ligne va permettre de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Le Tchad exportera ses produits issus de l'élevage vers le Gabon. De même, le Gabon exportera ses produits halieutiques vers le Tchad.



"Nos produits qu'on consomme aujourd'hui, que ce soit les produits d'élevage ou les produits halieutiques, on les importe d'Europe, d'Amérique, alors qu'on a les potentialités ici dans notre région. Il est question de mettre en place des liaisons aériennes directes cargo afin de soutenir l'activité import-export des produits d'élevage du Tchad et des produits halieutiques du Gabon", a déclaré Larent Abessolo, émissaire gabonais.



Le ministre Mahamat Tahir Orizi a affiché la disponibilité du Gouvernement à travailler sur la concrétisation du projet de pont aérien entre les deux pays.