Tchad : Gali Ngoté Gatta reconnaît des "erreurs" et de "l'injustice" à corriger

"Nous devons nous écouter les uns et les autres. Sans le respect, on ne peut pas travailler ensemble, c'est impossible", a laissé entendre Gali Ngoté Gatta.



La commission ad hoc aura également la permission d'intervenir lorsqu'il y a des tensions et problèmes dans la salle du Palais des arts et de la culture où se déroulent les assises du dialogue national.



"Nous devons remplir pleinement la mission qui nous a été confiée. Dans nos pratiques antérieures, nous avons commis des erreurs qui ont humilié certains, froissé d'autres. Nous avons créé involontairement de l'injustice qui a occasionné des réactions, des mécontentements et des colères", a déclaré Gali Ngoté Gatta.



"C'est tout à fait légitime, personne ne supporte l'injustice", a ajouté Gali Ngoté Gatta. Il a notamment déploré "les mauvaises appellations pour froisser les uns et les autres" et a appelé à traiter tout un chacun avec "humilité pour concrétiser l'unité nationale".



La commission ad hoc aura une mission de deux jours. Les travaux reprendront vendredi à 9 heures.