Tchad : Gaoui donne le coup d'envoi à sa ferme agricole communautaire intégrée

Cette cérémonie inaugurale a rassemblé un parterre de personnalités de haut rang, parmi lesquelles le Ministre de la Production et de l’Industrialisation agricole, Monsieur Keda Balla, le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Monsieur Amir Kourda, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Monsieur Mathieu Guibolo Fanga, le Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Gassim Chérif, le Secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur Saleh Bourma, ainsi que d'autres invités de marque.





Ce projet d'envergure est une initiative de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte du Tchad, et sa construction ainsi que son équipement ont été rendus possibles grâce au financement du Programme Alimentaire Mondial (PAM).





La réalisation de cette ferme agricole communautaire intégrée s'inscrit pleinement dans la politique nationale de développement durable et la "Vision 2030 du Tchad que nous voulons", qui ambitionne de bâtir un environnement résilient et prospère pour l'ensemble de la population tchadienne. De plus, elle est en parfaite adéquation avec le programme politique du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui érige la lutte contre l’insécurité alimentaire et la promotion du développement durable en priorités nationales.





Les principaux bénéficiaires de ce projet structurant, en majorité des femmes, ont reçu une dotation significative en équipements agricoles ainsi que deux motos pour faciliter leurs activités.