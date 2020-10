Tchad : Gazelle FC remporte le championnat national de football

Gazelle FC a remporté jeudi la 4ème édition du championnat national de football face à Renaissance FC, sur le score de 8-7 (1-1). Les deux équipes sont allées jusqu'aux tirs aux buts pour se départager, à l'issue d'un match serré.



La finale a eu lieu au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena sous une forte présence policière, en présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports.



L'équipe Gazelle FC a ouvert le score avec un but de l'attaquant Yanick Masra (n°9), tandis que l'équipe adverse a égalisé sur un but de l'attaquant Abbo Idriss (n°11).



Le n°5 de Gazelle FC, Allarabaye Ives, a reçu un carton jaune, en première partie de match.



Le vainqueur de la finale va représenter le Tchad à la Coupe de la confédération africaine de football.