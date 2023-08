Tchad : GenXpert, une avancée cruciale pour la prise en charge pédiatrique

À la découverte de GenXpert, il s’agit d’un appareil qui permet le dépistage précoce des enfants nés de mères séropositives pour une meilleure prise en charge pédiatrique.



Il est essentiel de rappeler que l'unité VIH de l'UNICEF accompagne le gouvernement du Tchad, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention, dans la mise en œuvre et l'expansion du programme PTME (Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l'Enfant).



Dans cette optique, une mission médiatique, initiée conjointement par le ministère de la Communication et l'UNICEF, s'est rendue à Moundou du 24 au 28 juillet dernier. Au cours de cette visite, l'équipe s'est rendue à l'unité de virologie du laboratoire de l'hôpital provincial de Moundou, où l'appareil GenXpert est installé.



Cet appareil est utilisé pour le dépistage précoce des enfants nés de mères séropositives, mais également pour détecter la présence du Covid-19, de la tuberculose, voire même de l'hépatite C. Bien que des progrès aient été réalisés dans le dépistage des femmes enceintes séropositives et leur suivi, la prise en charge pédiatrique reste un défi majeur. Pour répondre à cette faiblesse, l'UNICEF, avec le soutien du Fonds mondial, a équipé l'hôpital provincial de Moundou en 2021 avec l'appareil GenXpert, renforçant ainsi le dépistage des enfants exposés et améliorant la prise en charge pédiatrique des enfants infectés.



Danzabé Pakagne Olivier, technicien supérieur en laboratoire à l'hôpital provincial de Moundou, a souligné que cet appareil permet de quantifier de manière précise la charge virale quantitative et précoce chez les enfants nés de mères séropositives.



« Nous recevons d'abord les prélèvements effectués dans les districts sanitaires ou centres de santé provinciaux, puis les prélèvements sont acheminés jusqu'au point focal VIH, qui nous les transmet ici. Une fois analysés, nous lui renvoyons les résultats pour qu'il puisse les distribuer aux différents centres de prélèvement », a-t-il expliqué.



L'objectif du programme PTME est d'éviter la transmission du VIH chez les enfants nés de mères séropositives. Le test est effectué deux semaines après la naissance, permettant ainsi à ces enfants de bénéficier d'une chance de survie. Sans une prise en charge pédiatrique adéquate, ces enfants risquent de décéder avant leur deuxième anniversaire.