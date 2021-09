Tchad : Génération solidaire demande au CMT d’impliquer la jeunesse dans la gestion

Cette association a organisé un point de presse le 14 septembre 2021, à la maison des médias, sur la place de la jeunesse face aux défis de la démocratie. En effet, La Génération Solidaire est une association de la société civile, de portée générale, apolitique et à but non lucratif. Elle a pour objectif d'appuyer toute initiative objective de développement inclusif, sur la base du respect des droits fondamentaux, de l'égalité des chances de tous et de l'équité.

C'est un cadre qui regroupe les jeunes élites, transcendant toutes considérations ethniques, régionales et religieuses, dont la mission est de promouvoir la paix pour le développement et le bien-être de la population.



L'histoire politique du Tchad qui se réécrit avec la transition en cours, nécessite le soutien et l'implication de chacun de nous, selon le représentant national, Me Benjamin Mamgodibaye. Il cite le scientifique et sociologue Pierre Bourdieu, pour illustrer ses propos en ces termes : « pour changer la vie, il faudrait commencer par changer la vie politique ». La jeunesse est l'avenir du pays, par conséquent, elle doit participer à la gestion de la chose publique.



Pour Me Benjamin Mamgodibaye, ce qui est fait pour la jeunesse sans la jeunesse, est contre elle. De ce fait, il interpelle le président du CMT de redonner à la jeunesse la place qui lui revient de droit. Par ailleurs, le dialogue se résume en deux expressions : « se rencontrer et se parler », souligne Me Benjamin Mamgodibaye. Il fait appel à la jeunesse tchadienne : « à nous la jeunesse, le Tchad nous a tout donné. Maintenant, c'est à notre tour, de tout lui en donner ». La Génération Solidaire annonce officiellement, « de manière franche, déterminée et non équivoque, sa participation au dialogue inclusif prévu au mois de novembre 2021 ».