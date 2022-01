Tchad : Gigi Leblack, le photographe révolutionnaire de Homeland Empire

La pertinence de la photographie de Gigi Leblack impose le respect, et Homeland Empire l'a sollicité pour faire chemin ensemble. Ainsi, pour réussir sa photographie, l’artiste conçoit des scénarios bien réfléchis, des cadrages, en passant par la composition digitale, notamment la proposition des couleurs, des lumières, des décors et des contextes assez pertinents.



C'est exactement le procédé de Gigi Leblack, un jeune photographe, spécialisé en portrait, mode et événementiel, et qui parle à travers des images soignées. Au Tchad, il est l'un des auteurs des photos les plus séduisantes, qui parlent le plus sur les réseaux sociaux en ce moment. Après ses études au Ghana, il a commencé la photographie et a collaboré avec de nombreux artistes et des top modèles de l’Afrique de l’Ouest.



Depuis son retour au Tchad, il s’est démarqué par l'originalité de ses touches et souvent des poses propres à lui-même. Gigi Leblack a déjà collaboré avec des artistes et des mannequins. L'on citera entre autres, John Criss, Crazy Missy, Obie G, Suspect 95 et des modèles tels que Patricia Nguemta. Talentueux dans la photographie, Gigi Leblack s’est fait découvrir au Tchad dans le milieu de la photographie en début d’année 2021.



Il est désormais managé par Kandenoji Njetein et Homeland Empire, depuis le 1er janvier 2022. Il s’agit d’une première au Tchad, pour un photographe de cette envergure. Avec un peu de soutien, les jeunes tchadiens vont certainement améliorer les métiers de l’entreprenariat.