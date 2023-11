Tchad : Gilbert Maoudonodji, désormais Professeur agrégé en sciences juridiques et politiques par le CAMES

Anciennement étudiant au petit séminaire de Donia et au CCL, et natif du Logone occidental, Gilbert Maoudonodji, a été agrégé par le CAMES en tant que Professeur en sciences juridiques et politiques.



Fondateur de plusieurs initiatives, dont l'APLFT de GRAMPTC, Radio Kar Uba, CERGIED, et un institut de communication à Ndjamena, Gilbert Maoudonodji, qui fut autrefois journaliste et surnommé « l'élève ordinateur » durant ses années de collège, a réussi le 21ème concours d'agrégation dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, qui s'est tenu à Yaoundé, Cameroun, en novembre 2023.



Il est l'un des quatre candidats qui ont été reçus à ce prestigieux concours.