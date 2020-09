Tchad : "Globalement, la pandémie est contenue malgré deux flambées localisées" (ministre Santé)

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, s'est exprimé vendredi à l'Assemblée nationale sur la situation sanitaire liée à la Covid-19, suite à une question du député Saleh Kebzabo.



Il a expliqué que "globalement, la pandémie est contenue malgré deux flambées localisées qui ont été enregistrées dans le Chari Baguirmi à Koudalwa, et en ce moment même au Mayo Kebbi Est, dans un village situé à 15 km de Gounou Gaya."



Selon le ministre, "dans les deux foyers, c'est un relâchement individuel qui a provoqué les flambées que nous avons connues. La gestion de ces deux foyers a mis en lumière le savoir-faire et la productivité des agents sanitaires."



Il a ajouté que "globalement, sur l'ensemble du territoire national, certes nous enregistrons chaque jour deux trois cas, ça reste raisonnable en dehors de ces deux foyers d'infection que nous avons géré et que nous continuons de gérer actuellement."



Depuis le 19 mars 2020, le Tchad a enregistré 1115 cas de Covid-19 dans 16 provinces, particulièrement N'Djamena. À ce jour, 72 patients sont sous traitement.