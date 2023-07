Tchad : Gninguengar Madjita succède à Abdelkerim Souleymane en tant que PCA de l'ADAC

De son côté, le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie, Hissein Tahir Souguimi, a déclaré que malgré la noble mission de l'ADAC, elle n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Elle n'a pas respecté les réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne le respect du Code des marchés publics. Cette pratique a entraîné un endettement excessif de l'institution. Le ministre a également souligné que l'effectif du personnel administratif de l'ADAC est pléthorique et compte des personnes non qualifiées. Il a encouragé le nouveau PCA à s'approprier les textes réglementaires et à travailler en étroite collaboration avec le ministère pour surmonter cette situation.



Pour le nouveau PCA, Gninguengar Madjita, l'ADAC doit accorder une attention particulière aux principaux axes de l'aviation civile, tels que la certification des compagnies aériennes, des aérodromes, des centres de maintenance des aéronefs, des centres de formation du personnel aéronautique, etc. Il a exhorté le directeur général de l'ADAC à poursuivre les efforts d'assainissement financier de l'institution et à rationaliser les dépenses tout en privilégiant l'essentiel. Gninguengar Madjita a appelé le personnel de l'ADAC à se mettre résolument au travail pour atteindre les objectifs fixés par les plus hautes autorités du pays.