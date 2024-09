Tchad : Gounou Gaya enregistre la hauteur de pluie la plus élevée avec 38.2mm (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique publié par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la matinée du mercredi, le 25 septembre 2024, le ciel est moyennement nuageux sur la partie méridionale du pays.



Par ailleurs, la visibilité est globalement bonne. Dans l’après-midi, des cellules nuageuses probables affecteront la province du Salamat, le Ouaddaï, avec une forte aggravation toucheront le Guéra, le Sud du Hadjer-Lamis, le Lac, et d’autres sur la Tandjilé, le Mayo-Kebbi-Ouest, les deux Logone, le Moyen-Chari, le Chari-Baguirmi et la ville de N’Djamena.



Le Front-Intertropical (FIT) oscille entre le 17ème et 15ème degré de Latitude Nord suivant l’axe : Siltou_Iriba. Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches sont de secteur Nord-Est au Nord-Ouest à Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives 20 km/h au Nord, 10 km/h au Centre et 06 km/h au Sud.



Les hauteurs de pluie enregistrées le 24 septembre 2024 sont les suivantes : Doba : 3.6mm, Moundou : 2.6mm, Pala : 0.5mm, Gounou Gaya: 38.2mm, Binder: 9.6mm et Deli: 7.6mm.



Evolution du temps pour la nuit et la journée du 26 septembre 2024

Durant la nuit et la matinée de demain, des manifestations pluvio-orageuses probables, intéresseront le Guéra, le Sila, le Salamat, la Tandjilé, les deux Mayo-Kebbi, le Logone Occidental, le Lac, le Hadjer-Lamis, la ville de N’Djamena et ses environs.



Le Front-Intertropical (FIT) fluctuera entre le 15 et 13ème degré de Latitude Nord suivant l’axe : Ziguey-Beurkia-Abdi. Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches seront de secteur Nord-Est au Nord et Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives 22 km/h au Nord, 12 km/h au Centre et 08 km/h au Sud.



Les températures maximales prévues à 12: 00TU (13:00 heure locale) pour la journée du 26 septembre 2024 seront en hausse de 1 à 2°C par rapport qu’à celles d’aujourd’hui pour la plus part des villes du pays.



Ainsi, la ville la plus chaude sera toujours Faya avec un pic de 39°C. Tandis qu’à N’Djamena, Massakory, Mongo, il fera 34°C. Enfin, il fera 27°C à Pala à 12h TU (13 heures, heure locale).