Tchad : Goz Beida a désormais sa journée de salubrité

Pour ce faire, du personnel pourrait être embauché pur renforcer l'équipe de la mairie et la population dans la volonté du maire de rendre Goz Beïda, ville propre. Le maire de la ville a d'ailleurs lancé un appel à tous les habitants afin qu'ils nettoient "chacun la devanture de leur maison" pour ''une meilleure hygiène et une santé parfaite".



Autre mesure prise par la mairie dans le cadre de l'instauration d'une journée propre à Goz Beida, c'est la présence exigée d'un habitant ou un représentant de chaque maison auprès des équipes communales déployées sur le terrain.



Évoquant le cas préoccupant des ordures déposées dans les lieux publics, le maire de la ville de Goz Beida a dénoncé ce type d'attitudes qui selon lui est "source de beaucoup de maladies".



Achevant son propos, il a repris à son compte le slogan ''la santé passe avant tout" et enjoint ses administrés à '' faire passer à une vitesse supérieure l'observation de la journée de salubrité ". Des descentes"sur le terrain 'seront effectuées pour s'enquérir de l'évolution et de l'observation de cette journée, a promis le maire.