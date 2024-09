Tchad : Goz-Beïda célèbre la naissance du Prophète Mohamed (PSL)

L'Aïd al-Mawlid, célébrant la naissance du Prophète Mohamed (PSL), a été célébré avec ferveur à Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila, au Tchad. Cette commémoration religieuse, organisée par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, a rassemblé de nombreux fidèles et personnalités locales.



Le Secrétaire général de la province du Sila, représentant le Gouverneur, a présidé cette cérémonie empreinte de spiritualité. Les discours prononcés ont mis en lumière l'importance de suivre les enseignements du Prophète Mohamed (PSL) et de renforcer l'unité et la cohésion sociale.



La cérémonie a été l'occasion pour les fidèles de renouveler leur foi et de prier pour la paix et la prospérité du Tchad. Des chants religieux et des récitations du Coran ont rythmé cette journée spéciale.



L'Aïd al-Mawlid est une fête religieuse majeure pour les musulmans, qui leur permet de se rassembler, de partager des moments de convivialité et de renforcer leur lien avec leur communauté. Au Tchad, cette célébration revêt une importance particulière, car elle contribue à promouvoir les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de paix.



Cette célébration intervient dans un contexte où le Tchad fait face à de nombreux défis, notamment sécuritaires et humanitaires. L'Aïd al-Mawlid est ainsi l'occasion de rappeler les valeurs de solidarité et d'entraide qui sont au cœur de l'islam.



La célébration de l'Aïd al-Mawlid à Goz-Beïda témoigne de la vitalité de l'islam au Tchad et de l'attachement des fidèles à leurs traditions religieuses. Cette manifestation est également un signe d'espoir pour l'avenir du pays, en montrant que les Tchadiens sont capables de se rassembler autour de valeurs communes.