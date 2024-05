Tchad : Grâce à Salma Khalil Aliou le drapeau du Tchad flotte fièrement à l'international

Cette récompense est une reconnaissance éclatante du talent et de la créativité de Salma Khalil Aliou. Son film, qui met en avant la richesse culturelle du Tchad et la force des femmes africaines, a su conquérir le cœur du jury et du public.



Le succès de Salma Khalil Aliou est une source de fierté pour tout le Tchad. Il démontre la capacité des artistes tchadiens à exceller sur la scène internationale et à porter haut les couleurs de leur pays.



Ce prix est une nouvelle victoire pour le cinéma tchadien, qui connait un essor remarquable ces dernières années. De nombreux talents émergents se font remarquer dans les festivals internationaux, et contribuent ainsi à faire connaitre la culture et le patrimoine du Tchad au-delà des frontières.



Nous adressons nos plus vives félicitations à Salma Khalil Aliou pour cette distinction bien méritée. Nous la encourageons à poursuivre sur cette voie et à continuer de nous émerveiller par son talent et sa créativité.



Félicitations également à tous les autres artistes tchadiens qui participent au rayonnement de la culture de leur pays sur la scène internationale.



Le drapeau du Tchad flotte fièrement à l'international !