Tchad : "Grain d'Espérance" agit en faveur du reboisement

Selon la présidente du club, Ngardji Yenisagna Cécile, "cette journée a été dédiée à montrer aux étudiants l'importance d'avoir un environnement sain et propre, ce qui est également bénéfique pour leur vie. Avoir des arbres autour de soi offre de l'ombre et des fruits." Elle souligne que planter un arbre ne suffit pas, il faut aussi l'entretenir pour qu'il puisse s'épanouir. Cette action ne contribue pas seulement à un environnement sain, mais elle favorise également le développement du pays, ce qui est essentiel pour nous tous.



Elle ajoute que "un étudiant ne devrait pas se limiter à l'école pour les cours et les examens, mais il doit être actif dans la vie sociale, c'est-à-dire être à la fois apprenant et acteur. C'est pourquoi la vie étudiante doit être active, notamment dans le domaine de l'environnement et de l'entrepreneuriat. Chacun de nous doit comprendre l'importance des arbres."



Elle invite donc tous les étudiants, hommes d'État, entrepreneurs et citoyens à planter au moins un arbre dans leur vie, car les arbres sont essentiels pour lutter contre la désertification.



Le professeur Baohoutou, enseignant en géographie à l'université de Toukra, a souligné l'importance de planter des arbres pour contribuer au développement du pays. Il a ajouté que le Tchad, en tant que pays du Sahel, est confronté à une sécheresse importante, ce qui rend la plantation d'arbres encore plus cruciale pour tous.