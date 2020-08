Tchad : Green Earth à l'avant-garde de la protection de l'environnement à N'Djamena

L'association Green Earth (Terre verte) pour la protection de l'environnement a organisé mardi une campagne de sensibilisation et de plantation d'arbres, au nouveau siège du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), à N'Djari, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



Cette deuxième édition est placée sous le thème : "une ville sans arbres est une ville sans âme."



Le président de l'association Mahamat Ahmat Al-Yacouby a souligné que les activités ont été entamées dans plusieurs arrondissements de la capitale et vont se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine pour sensibiliser et planter des arbres afin de lutter contre le changement climatique.