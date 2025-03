ANALYSE Tchad : Grossesse hors mariage, source de malédiction ? Un débat entre traditions et modernité

Alwihda Info | Par Témandang Gontran - 3 Mars 2025



La grossesse hors mariage suscite des réactions contrastées au Tchad, oscillant entre traditions ancestrales et réalités modernes. Si certaines familles y voient une source de malédiction et de déshonneur, d'autres appellent à une approche plus nuancée.



La jeunesse est souvent une période difficile, marquée par des choix complexes. En raison du manque de maîtrise de leur période fertile et de l'absence de méthodes contraceptives, certaines jeunes filles se retrouvent enceintes involontairement. Cette situation peut devenir très sombre pour elles, notamment en raison des répercussions sociales et culturelles qui en découlent.

Stigmatisation de la Grossesse Hors Mariage Dans de nombreuses familles au Tchad, la grossesse hors mariage est mal perçue. Selon Dikdanmy François : "Une fille qui tombe enceinte chez ses parents est considérée comme une source de malheur pour la famille. Dans de tels cas, il faut réaliser des sacrifices, comme égorger un cabri ou un poulet, pour calmer la colère des ancêtres." Si ces rites ne sont pas respectés, des événements tragiques, tels que des décès brusques dans la famille, sont souvent interprétés comme des conséquences de cette "malédiction".

Conséquences Familiales et Sociales Les témoignages révèlent que la grossesse hors mariage peut également engendrer des troubles au sein de la famille. Céline explique : "La grossesse hors mariage peut avoir des effets néfastes, comme des incendies ou des maladies, et affecter l'économie familiale." Selon les croyances ancestrales, une jeune fille ayant un enfant hors mariage doit retourner auprès du père de l'enfant, perdant ainsi sa place au sein de sa propre famille.

Rejet et Honte Les filles enceintes hors mariage sont souvent rejetées par leur famille et considérées comme une honte. Adeline témoigne de son expérience : "Quand je suis tombée enceinte, mes parents m'ont expulsée. Je ne pouvais pas non plus rester chez le père de l'enfant, car ses parents ne m'acceptaient pas." Cette stigmatisation peut mener à un isolement social, rendant les victimes vulnérables.

Réflexions Sociologiques

Selon le sociologue Arnaud : "Les communautés se réfèrent à des croyances ancestrales où la grossesse hors mariage est perçue comme une anomalie, apportant malheur à la famille et remettant en question l'éducation des parents." Il souligne que considérer la grossesse hors mariage comme une malédiction est ancré dans les croyances traditionnelles.

Évolution des Valeurs Madame Tokari évoque un changement dans les valeurs culturelles : "De nos jours, les valeurs traditionnelles sont souvent ignorées au profit du modernisme. Autrefois, la grossesse hors mariage était rare et considérée comme un événement exceptionnel." Aujourd'hui, il est fréquent de voir des jeunes vivre chez leurs parents tout en ayant des enfants, ce qui crée des tensions entre modernité et traditions. La grossesse hors mariage au Tchad est perçue à travers le prisme de croyances ancestrales qui la qualifient de malédiction. Cette situation entraîne des conséquences sociales et familiales graves, incluant le rejet et la stigmatisation. Alors que les valeurs évoluent, un dialogue entre modernisme et traditions est nécessaire pour garantir une stabilité sociale et une meilleure compréhension des choix des jeunes.





