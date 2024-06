Tchad - Guéra : Foi et Joie Tchad récompense les meilleures élèves filles

La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier et a réuni les élèves, les parents, les enseignants et les responsables de l'association. Les kits d'encouragement, composés de cahiers, d'un sac à dos, d'une boîte académique et d'un stylo, ont été remis aux cinq meilleures élèves filles de chaque niveau dans les établissements tels que les Collèges communautaires Foi et Joie de Madgoro et Tchélati, le Lycée collège communautaire Foi et Joie de Mongo et le Lycée collège catholique Saint Oscar Roméo de Mongo.



En plus de ces kits, les trois meilleures élèves filles de chaque classe des collèges communautaires Foi et Joie ont reçu une bourse d'étude de 30 000 FCFA. Enfin, la meilleure élève fille de chaque collège Foi et Joie s'est vu offrir un vélo.



Cette initiative de Foi et Joie Tchad est un geste fort de soutien à l'éducation des filles. Elle permet de reconnaître leurs efforts et de les encourager à poursuivre leurs études avec assiduité et détermination.



En valorisant l'excellence scolaire des filles, Foi et Joie Tchad contribue à briser les stéréotypes de genre et à promouvoir l'émancipation des femmes. L'association espère ainsi inspirer les jeunes filles et leur donner les moyens de réaliser leurs rêves.