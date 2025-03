Tchad - Guéra : Les fidèles de la cathédrale Saint Ignace de Mongo en retraite spirituelle à Gourouma

Ce 16 mars 2025, les chrétiens catholiques de la cathédrale Saint Ignace de Mongo ont organisé une retraite de Carême à Gourouma. L'événement a débuté tôt dans la matinée, dès 7h00, lorsque les fidèles se sont rassemblés à la cathédrale pour entreprendre ensemble un pèlerinage, récitant le "Je vous salue Marie" tout au long du chemin. À leur arrivée à Gourouma, le père Sleeva a animé une réflexion spirituelle centrée sur le thème "Le pèlerin de l'espérance". Cette présentation a permis aux participants de se plonger dans une méditation profonde sur leur foi et leur cheminement spirituel. Après la réflexion, les participants se sont répartis par Communautés Ecclésiales de Base (CEB) pour approfondir le thème à travers des partages et des recommandations concrètes. Ces échanges ont favorisé la cohésion et l'engagement des membres de la communauté dans leur vie spirituelle. La retraite de Carême a été honorée par la présence de Monseigneur Philippe Abbo, évêque du vicariat apostolique de Mongo, qui a souligné l'importance de cet événement spirituel pour la communauté catholique locale. Sa participation a enrichi l'expérience des fidèles et renforcé les liens entre les membres de la communauté.



Cet événement a été une belle occasion de renouveau spirituel et de solidarité entre les croyants, marquant ainsi un moment fort de ce temps de Carême.