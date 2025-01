Tchad - Guéra : Mongo célèbre une nouvelle infrastructure grâce au CCISRI/T

Le coût de 4,6 millions de francs pour cette infrastructure, avec une durée de vie prévue de 15 ans, souligne l'engagement à long terme du collectif envers la résilience face aux inondations. L'entretien régulier et le contrôle du trafic sont essentiels pour garantir son efficacité et sa durabilité.



Les déclarations des personnalités présentes lors de la cérémonie mettent en lumière l'importance de cette réalisation pour la population locale, qui souffrait de l'état dégradé de la route. L'alignement du projet avec les politiques gouvernementales est également un point positif, car cela encourage des initiatives similaires à l'avenir.



Le CCISRI/T semble déterminé à poursuivre ses efforts avec de nouveaux projets, ce qui pourrait avoir un impact encore plus large sur le développement des infrastructures et la santé publique dans la région. Cela promet un avenir meilleur pour les habitants de Mongo et des environs. Si vous avez des questions ou souhaitez des informations supplémentaires sur ces projets, n'hésitez pas à demander !