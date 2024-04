Tchad : Guera Touristique organise une course à cheval pour promouvoir l’unité et le tourisme

Après les phases éliminatoires, la finale a opposé six chevaux sur une distance de 2 km. Le premier cheval a remporté une moto neuve de marque KC Sanya, tandis que les deuxième et troisième chevaux ont reçu des enveloppes.



Le représentant de l’ONG Guera Touristique a souligné que cette compétition vise à promouvoir le brassage, le vivre-ensemble, la cohabitation pacifique et le tourisme.



La représentante de l’ambassade de France au Tchad a félicité l’ONG Guera Touristique pour ses initiatives louables, tout en adressant ses félicitations à tous les candidats.