Tchad - Guéra : Une course de chevaux pour renforcer la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs

Ce dimanche 6 avril 2025, l'association pour la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs a organisé une course épique de chevaux à Termel, une localité située à 2 km de la ville de Mongo, dans la province du Guéra. Cet événement a visé à promouvoir l’harmonie entre ces deux groupes communautaires essentiels. La cérémonie a été présidée par Ahmat Tagal, sous-préfet de Mongo rural, représentant du délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra. Dans son mot de bienvenue, Mht Hassan Alkhali, président du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude envers les autorités présentes qui ont brillamment honoré l'événement de leur présence. Les présidents de la fédération d’éleveurs et de l’association des agriculteurs ont également salué l'importance de cette initiative. Dagga Chérif Abou Gourou, principal organisateur de la cérémonie, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de l'événement et a prié pour que les objectifs de cohabitation pacifique soient atteints. Plusieurs intervenants, dont le représentant du chef de canton Dadjo Centre, le Maire de la commune de Mongo Hamza Abba Djarou, le directeur de l'ONG Moustagbal Abdoulaye Baine, ainsi que Mahamadou Ibrahim du Guéra Touristique, ont félicité cette initiative qui répond directement aux besoins de la communauté. Dans son discours, le sous-préfet Ahmat Tagal a souligné le soutien plein et entier du gouvernement tchadien à ce type d'initiative, qui vise à lutter contre les conflits communautaires. Il a rappelé que cette action s'inscrit dans la vision du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui a fait de la cohabitation pacifique une priorité nationale. Il a exhorté la population du Guéra à soutenir cette initiative qui favorise la paix et la collaboration. À l'issue de la course, le propriétaire du cheval arrivé en première position s'est vu offrir une moto, un prix généreusement sponsorisé par l'ONG Guéra Touristique, ajoutant un aspect festif à cet événement déjà significatif et engageant.