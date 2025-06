Tchad : Les Sao arrachent un nul héroïque face au Kenya

Faisant preuve de détermination, les Sao ont résisté aux assauts adverses jusqu'au coup de sifflet final. La performance du gardien Jourdain, impérial dans les cages, a été saluée, tout comme celle de la défense, solide sous la houlette de Ngoyoumsa et avec un Félix fermé dans les couloirs en tant que latéral droit improvisé, et Harouna aguerri sur son couloir gauche. Ces efforts collectifs ont permis de neutraliser toutes les offensives adverses et d'obtenir un résultat jugé satisfaisant.







Le capitaine des Sao, Ndouassel Ezéchiel, dont le retour était très attendu, n'a pas déçu dans son rôle de leader, menant l'attaque avec brio, mêlant expérience et jeunesse.







Le coach Zakaria Gardia s'est félicité de ce résultat, mais a déjà tourné son attention vers la prochaine confrontation, prévue le 10 juin, à la même heure et au même stade.