TCHAD Tchad - Guéra : Une journée dédiée aux droits des personnes handicapées

Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 7 Février 2025



La province du Guéra a marqué la Journée internationale des personnes handicapées par diverses activités et a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de l'inclusion.



La province du Guéra a célébré le 7 février 2025 la Journée des personnes handicapées, sous le thème : "Promouvoir les droits des personnes handicapées à un emploi décent pour un Tchad inclusif au sein de la 5ème République." La cérémonie a été présidée par M. Hassan Souleymane Adam, Secrétaire Général de la province du Guéra, en présence de nombreux responsables des services de l'État.

Dans son allocution de bienvenue, M. Ahmat Khadam, coordonnateur du comité provincial des personnes handicapées, a exprimé sa gratitude envers les autorités et les acteurs de bonne volonté qui ont contribué à la réussite de l'événement. La journée a été ponctuée par diverses activités, dont : Sketches et démonstrations mettant en avant les talents des participants.

et mettant en avant les talents des participants. Une course de tricycles, où Mme Ammala Ahmat s'est démarquée dans la catégorie féminine, tandis que M. Idris Ahmat a remporté la catégorie masculine. Les vainqueurs de ces compétitions ont reçu des récompenses pour leurs performances. Mme Narcisse Sonia Bioni, Déléguée de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, a souligné l'engagement du gouvernement tchadien en faveur des personnes handicapées dans tous les domaines du développement national.



Dans son discours de clôture, M. Hassan Souleymane Adam a salué les organisateurs et a rappelé l'engagement du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, en faveur des personnes handicapées, notamment à travers l'implication des ONG et divers projets visant à atteindre les objectifs fixés. Cette journée a non seulement célébré les droits des personnes handicapées, mais a également renforcé l'engagement du Tchad vers un avenir inclusif, en mettant en lumière les efforts continus pour intégrer pleinement les personnes handicapées dans la société. La province du Guéra a célébré le 7 février 2025 la Journée des personnes handicapées, sous le thème : "Promouvoir les droits des personnes handicapées à un emploi décent pour un Tchad inclusif au sein de la 5ème République."La cérémonie a été présidée par M. Hassan Souleymane Adam, Secrétaire Général de la province du Guéra, en présence de nombreux responsables des services de l'État.Dans son allocution de bienvenue, M. Ahmat Khadam, coordonnateur du comité provincial des personnes handicapées, a exprimé sa gratitude envers les autorités et les acteurs de bonne volonté qui ont contribué à la réussite de l'événement.La journée a été ponctuée par diverses activités, dont :Les vainqueurs de ces compétitions ont reçu des récompenses pour leurs performances.Mme Narcisse Sonia Bioni, Déléguée de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, a souligné l'engagement du gouvernement tchadien en faveur des personnes handicapées dans tous les domaines du développement national.Dans son discours de clôture, M. Hassan Souleymane Adam a salué les organisateurs et a rappelé l'engagement du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, en faveur des personnes handicapées, notamment à travers l'implication des ONG et divers projets visant à atteindre les objectifs fixés.Cette journée a non seulement célébré les droits des personnes handicapées, mais a également renforcé l'engagement du Tchad vers un avenir inclusif, en mettant en lumière les efforts continus pour intégrer pleinement les personnes handicapées dans la société.





Dans la même rubrique : < > Le Tchad s'unit à l'Afrique dans la lutte contre le cancer Tchad : remise de peines collectives à la maison d'arrêt de Mao Tchad : la pauvreté n’est pas un mot, ni une statistique, mais une réalité Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)