Tchad : Guéra touristique appuie les groupements agricoles de Mongo

L'ONG Guéra Touristique a offert ce 5 mai des matériels agricoles aux différents groupements féminins de Mongo.



Le don vise à permettre l'accroissement des moyens de survie afin de pallier aux problèmes économiques et contribuer au développement des communautés dans les confins vulnérables pour une sécurité durable.



Les matériels sont composés de quatre brouettes, 20 houes, quatre porte-tout et 20 arrosoirs.



Hassan Abdoulaye, coordonnateur de l'ONG Guéra Touristique, a indiqué que ces matériels sont destinés aux producteurs afin d'aborder la campagne agricole qui se pointe à l'horizon. Il a instruit les bénéficiaires d’en prendre soin pour une meilleure appropriation.



Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction et ont exprimé leur reconnaissance.