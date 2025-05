Tchad-Guinée Bissau : le président Mahamat Idriss Deby Itno en visite d’Etat à Bissau

Le président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a quitté N’Djamena ce matin pour la Guinée Bissau, sur invitation du président Umaroro Sissoco Embalo.



Le chef de l’Etat tchadien effectue une visite d’Etat de quarante-huit heures dans la capitale Bissau guinéenne. Cette visite sera marquée par des entretiens entre les deux chefs d’Etat et des rencontres bilatérales , dans la perspective du raffermissement de la coopération et des échanges entre le Tchad et la Guinée Bissau.



Le Président de la République a été salué à son départ de N’Djamena, à l’Aéroport International Hassan Djamous, par le Premier ministre, chef du gouvernement, Ambassadeur Allah-Maye Halina, le chef d’État-major général des Armées, quelques membres du gouvernement, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence, le chef d’Etat-major particulier, le directeur de Cabinet civil adjoint, le secrétaire particulier adjoint, le conseiller à la sécurité et le maire de la ville de N’Djamena.