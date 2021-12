Tchad - Guinée équatoriale : le président du CMT à Malabo

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, est à Malabo, en Guinée Équatoriale. Il effectue une visite d’amitié et de travail.



Mahamat Idriss Deby s’est entretenu ce 7 décembre avec son homologue Obiang Nguema Mbasogo.



Avec le président équato-guinéen, Obiang Nguema Mbasogo, il a passé en revue l'état de la coopération bilatérale et a exploré les voies et moyens de « l’inscrire dans une nouvelle dynamique de rapprochement dans tous les domaines d’intérêt commun ».