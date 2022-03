Tchad : H5 ACADEMY s’implique dans la lutte anti-incendie auprès des établissements

N’Djamena - L’académie de formation de basketball “H5 ACADEMY” a organisé une cérémonie de sensibilisation sur la lutte contre les incendies en faveur des élèves du lycée de Ndjari ce 28 mars 2022 au sein dudit lycée dans le 8ème arrondissement.



H5 ACADEMY est une école de formation et d’orientation dédiée aux jeunes passionnés de basketball. L’école est ouverte à toutes les tranches d’âges, filles comme garçon. Elle fait partie des cinq clubs évoluant dans la capitale.



À travers un tableau portant différents signes de signalisation pour la lutte contre les incendies, Alhadj Tawa et Ahmat, tous deux membres de l'Académie, ont brièvement expliqué aux élèves comment faire face et prévenir l’incendie.



Pour Alhadj Tawa, le phénomène d’incendie est plus dangereux que tout autre crime car il cause assez des victimes et ravage les matériels, en plus de faire des victimes humaines. À ceux qui fument, ils sont appelés à éteindre leurs morceaux de cigarettes pour ne pas causer des incendies.



Le coordonnateur de H5 ACADEMY, Mahamat Hassane Moustapha, relève que l’académie milite pour le bien être de la population. Pour lui, ces derniers temps, le phénomène d’incendie a pris de l’ampleur et a profondément touché les ménages et marchés à N’djamena mais aussi dans les provinces du Tchad.



L’académie a lancé cette campagne de sensibilisation de lutte contre les incendies en faveur des élèves du lycée de Ndjari afin de mieux prévenir. Mahamat Hassane Moustapha souligne que H5 ACADEMY veut contribuer à travers ce geste, au bien-être des citoyens et partant, aider les autorités de la transition dans leurs œuvres similaires déjà entreprises. « Il faut qu’on soit mobilisés pour faire face à ce phénomène. Restons toujours vigilants et solidaires », a-t-il soutenu.



Amandjam Djidda, proviseur du lycée de Ndjari, se dit galvanisé par cette campagne de sensibilisation en faveur des élèves de son établissement. Il estime que H5 ACADEMY a, à faire à des élèves disciplinés et que tous les conseils donnés vont s’ancrer dans leurs têtes.



“Nous vous demandons de continuer sur votre élan de solidarité et de faire votre travail sérieusement et convenablement afin qu’on puisse éviter tout danger dans la présente vie. Essayez de venir momentanément pour aider notre administration afin qu’ensemble, on puisse réussir à éradiquer ce fléau”, a-t-il exhorté.