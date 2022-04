Tchad : H5 Academy milite pour le bien-être social

A travers certaines activités de sensibilisation qu'elle a eu à mener sur le terrain, H5 Academy a contribué à changer le vécu quotidien comportemental de ses compatriotes, et son engagement pour une vie apaisée entre les Tchadiens. C’est dans ce sens que cette organisation a fait un point de presse ce vendredi 29 avril 2022, pour renforcer les liens et du vivre ensemble entre les fils du Tchad.



En effet, H5 Acadeamy est une association sportive initiée par les jeunes Tchadiens issus de divers horizons. Cette association qui a été créée dans le but de faire la promotion du sport, milite aussi pour le bien-être social.



Pour le coordonnateur, Mahamat Hassan Moustapha, H5 Academy est une organisation sportive qui a été créée dans le but de renforcer vivre ensemble. Avec le slogan adopté pour la circonstance, « Et toi, quel est ta participation pour la réussite du dialogue ? », cela devra interpeller chaque citoyen tchadien.



« Après une longue concertation des représentants de H5 Academy, présents partout dans différents pays (Cameroun, France, Canada et Etats-Unis), nous avons décidé d'apporter notre contribution au Conseil Militaire de Transition, pour la réussite du Dialogue National Inclusif de cette période cruciale de notre pays », déclare le coordonnateur, Mahamat Hassan Moustapha.



H5 Academy lance un appel aux différentes organisations sportives et autres, de mettre à profit leur force au service de la patrie. « Car, de nous tous dépendra, l'avenir de ce pays », dit-il. Il appelle chaque citoyen tchadien à être utile durant cette période importante de l’histoire du Tchad, et surtout, aux médias de faire usage de leur plume, pour la réussite du Dialogue National Inclusif.