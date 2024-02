Tchad : H5 Academy offre un tricycle à un élève handicapé

Cette donation n'est pas le premier acte de bienveillance de Mahamat Hassan Moustapha envers Nadjel, puisqu'il est également son parrain académique depuis son entrée au collège jusqu'à sa classe de terminale.



Mahamat Hassan Moustapha explique que ce don reflète l'engagement de l'association H5 Academy à soutenir les personnes en situation de précarité.



Le directeur du Collège La Lumière, Labe Paul Mamaïta, a exprimé sa grande gratitude pour l'initiative rapide et généreuse du coordinateur de H5 Academy, qui vient en aide à un élève confronté à des difficultés de déplacement. Il a également encouragé Nadjel à redoubler d'efforts dans ses études, soulignant l'importance que son parrain accorde à ses résultats scolaires pour continuer à le soutenir.



Nassaradoumngué Moralbaye, le père de Nadjel, a exprimé sa reconnaissance envers les donateurs pour leur assistance précieuse.



Très touché par ce geste, Nadjel Nguéadoumbaye a exprimé sa profonde émotion et a invoqué la bénédiction divine sur son bienfaiteur, tout en l'encourageant à poursuivre ses actions en faveur des plus nécessiteux.