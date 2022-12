Tchad : H5 Academy prône le brassage entre les élèves à travers le basket-ball

L'association H5 Academy a organisé le 9 décembre 2022, un match de brassage de basket-ball, entre les élèves du lycée d'enseignement général de Habena, situé au 7ème arrondissement de N’Djamena.



Militante du bien-être social, cette initiative de l'association H5 Academy consiste à encourager le vivre-ensemble, le respect mutuel et de promouvoir la paix, précise Mahamat Hassan Moustapha, coordinateur national de H5 Academy. Agdy Baudja Appolo, proviseur du lycée d'Habena, salue la volonté de l'association dans sa quête de brassage, du vivre-ensemble, de la cohésion sociale ainsi que de la paix, à travers les sports.



« J'encourage vivement H5 Academy à continuer davantage dans sa vision », dit-il. A cette occasion, Mahamat Hassan Moustapha exhorte les élèves à cultiver la paix, la concorde nationale pour la construction d'un Tchad uni, solidaire et prospère. « Nous devrons construire et non détruire », ajoute-t-il.



Par ailleurs, H5 Academy se fixe comme objectif de pousser les jeunes à impacter positivement leur entourage, à travers des activités sportives afin de consolider la paix, promouvoir le vivre-ensemble et la cohésion sociale au Tchad.