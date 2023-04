Tchad : H5 Academy se mobilise pour la santé du jeune Moussa Ali

Une organisation œuvrant pour le bien-être social et le vivre ensemble, H5 Academy, a été touchée par l'histoire du jeune Moussa Ali, âgé de 23 ans et résidant au département de la Grande-Sido.



Alwihda Info a rapporté ce 20 avril 2023, la situation de handicap du jeune homme, et H5 Academy a décidé d'agir en collaboration avec le Dr Abdoul Abdel-Malick, chef du service orthopédie-traumatologique à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. Ensemble, ils comptent assurer la prise en charge sanitaire de Moussa Ali.



H5 Academy est convaincue que la santé est un élément clé du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. Elle est essentielle au fonctionnement physique et psychologique de chacun. Sans une bonne santé, le bien-être social est vain.



C'est pourquoi cette organisation s'investit dans la prise en charge sanitaire de Moussa Ali, un acte qui s'inscrit dans sa mission de promotion du bien-être social et de la solidarité.



Coordonnée par Mahamat Hassane Moustapha, la H5 Academy est fière de s'engager dans cette action pour aider un jeune membre de la communauté à retrouver sa santé. L’organisation invite également toutes les personnes sensibles à cette cause, à se joindre à eux, pour un avenir plus juste et équitable.