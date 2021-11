Tchad : "H5 academy" sensibilise les élèves contre la violence en milieu scolaire

L’académie de basketball H5 ACADEMY a organisé un match de brassage entre enseignants et élèves du lycée technique commercial de Ndjamena ce 26 novembre 2021 dans l'enceinte dudit lycée. Le match a opposé l'équipe des enseignants et celle des élèves.



H5 ACADEMY est une école de formation et d'orientation dédiée aux jeunes en basketball. Elle est reconnue légalement par le ministère en charge et la Fédération Tchadienne de Basketball (FTBB).



C'est un centre ouvert à toutes les tranches d'âges, filles comme garçons. Il fait partie des 5 meilleurs clubs évoluant dans la capitale et a fait ses preuves lors de la dernière compétition Afro Basketball FIBA de U16 qui s'était déroulée en Egypte ; deux licenciés de H5 academy ont fait partie de la sélection nationale.



Le coordonnateur de H5 ACADEMY, Mahamat Hassane Moustapha, justifie cette initiative « face à la montée de la violence en milieu scolaire qui met en mal la société tchadienne avec ses conséquences fâcheuses, afin de jouer notre rôle en tant qu’aînés et utiliser le sport en particulier le basketball comme vecteur pour impacter positivement les jeunes »



« Notre établissement H5 ACADEMY vient amener sa contribution à l'endroit des jeunes par la sensibilisation et entend créer un brassage entre les élèves et enseignants en milieu scolaire », explique Mahamat Hassane Moustapha.



Selon Ronelyam Syam Grace, miss Tchad 2020, le basketball est un sport dynamique où les joueurs savent être fair-play quant il s'agit de bousculer son frère ou sa sœur.

Pour elle, « la seule mission est de créer un climat de brassage entre enseignants et élèves afin de lutter contre la violence à l’égard des enseignants ».