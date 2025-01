Tchad : Hadassa Hamadou, une passionnée de Mode et de Mannequinat

Débuts dans le Mannequinat

Arrivée au Cameroun, Hadassa décide de réaliser son rêve d'enfance en se lançant officiellement dans le mannequinat. Elle fait sa première apparition sur la scène lors du Sahel Fashion en 2018-2019, où elle remporte le prix du meilleur mannequin féminin, surpassant des modèles plus expérimentés.



Succès dans les Concours de Beauté

Entre 2019 et 2022, Hadassa participe à plusieurs concours de beauté et obtient de nombreux titres. En 2023, elle devient Top Modèle Sahel 2023, faisant d'elle la première Tchadienne à remporter ce concours international. La même année, elle est également dauphine de Miss Flambeaux d'Afrique International. En 2024, elle devient l'égérie de plusieurs marques, dont Shoot Award, et est nommée ambassadrice de la photographie.



Engagement Social

Déterminée à réaliser ses rêves, Hadassa travaille avec passion et énergie, ce qui lui vaut le prix du Meilleur Photo Top Modèle lors du Festival International des Métiers de la Mode à N'Djamena. En parallèle de sa carrière, elle s'engage activement dans la défense des droits des femmes, luttant contre les violences faites aux femmes et promouvant la scolarisation des filles.



Représentation Internationale

Hadassa Hamadou incarne fièrement le Tchad sur la scène internationale. En 2025, elle représentera le pays au concours international Cultural Queen World et a récemment participé à la Fashion Week de Bangui en décembre.



Message aux Femmes

Hadassa ne cesse d'encourager les femmes à prendre leur destin en main et à se valoriser. Elle rappelle que c'est en se mettant en avant qu'elles pourront trouver leur place dans la société.



À travers ses actions, elle s'affirme comme une véritable ambassadrice de la mode et des droits des femmes, portant haut les couleurs du Tchad.