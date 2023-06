Tchad : Hadji Woli suggère l'instauration des Royaumes et des juridictions coutumières dans la Constitution

« On ne peut pas mélanger la bouillie avec la sauce (…) Des voix se sont levées pour dire que les chefs de village fassent partie du Haut conseil des chefferies traditionnelles (...) On va prendre les chefs de village pour nous loger dans le même panier ? Je suggère au gouvernement d’instaurer le Royaume dans la Constitution comme d'antan parce que nous parlons de la refondation »



Mbang Hadji Woli a exprimé sa préoccupation quant à la manière dont les chefs traditionnels sont actuellement traités, les regroupant dans une même catégorie que les chefs de village. Selon lui, pour véritablement refonder le Tchad, il est essentiel d'intégrer le royaume dans la Constitution. Il a fait valoir que si la législation est discutée aujourd'hui, c'est pour répondre à des impératifs spécifiques, et que la restauration du royaume devrait également répondre à ces impératifs.Aussi, le conseiller national a souligné que les règles coutumières sont souvent méconnues, celles-ci étant détenues par les autorités traditionnelles. Il a affirmé que la justice limite leur pouvoir d'action et a suggéré d'instaurer des juridictions coutumières aux côtés du système judiciaire existant. Selon lui, chaque fois qu'ils prennent des mesures, la justice remet en cause leurs décisions, ce qui entraîne des conflits.Mbang Hadji Woli a utilisé une métaphore pour illustrer son point de vue en déclarant : "On ne peut pas mélanger la bouillie avec la sauce". Il a critiqué l'idée de regrouper les chefs de village dans le même organe, le Haut conseil des chefferies traditionnelles. Il a donc suggéré au gouvernement d'instaurer le royaume dans la Constitution, en se référant aux pratiques d'antan, afin de garantir une véritable refondation du pays.