Tchad : Hakim and Brothers assiste les sinistrés d'Amtoukouï

Le porte-parole de l'association, Djibrine Haïdar, indique que ce geste vise à soulager les personnes touchées par les inondations. La population d'Amtoukouï est dans le désarroi et n'a pas bénéficié d'aide, malgré que des habitations se soient écroulées à la suite des inondations.



Le porte-parole invite les autres entrepreneurs et personnes de bonne volonté à faire des actes de générosité envers les personnes démunies.



Pour Mahamat Amine, un habitant du quartier, l'absence de canaux de drainage engendre une stagnation des eaux qui leur cause un grand désavantage.