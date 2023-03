TCHAD Tchad : Halima Idrissa, présidente de Help for Miskine, œuvre pour le bien-être du prochain

Alwihda Info | Par Guillaume Ndjerane - 30 Mars 2023





L'Association Help for Miskine agit depuis trois ans dans le domaine de l'aide humanitaire au Tchad. Ce mois de Ramadan marque la période la plus active de l'Association.



Dans un entretien accordé à Alwhida Info, Halima Idrissa, présidente de l'Association, a fait des clarifications sur le contexte, la mission et les réalisations de l'Association.



La présidente du Help for Miskine explique : « Pour la première fois, on a décidé entre amis de profiter du mois de Ramadan, car c'est un mois béni. Et puis, l'idée de Help for Miskine est arrivée. Au départ, ce n'était pas une Association, mais on s'était dit pourquoi ne pas aider les plus démunis avec le peu qu'on a ? C'est là qu'on a commencé à préparer de la nourriture à la maison, à la mettre en paquet et à la distribuer aux nécessiteux ».



Elle a ainsi situé le contexte inspirant la naissance de l'Association. Elle a ajouté qu'il était devenu une préoccupation pour elle et son entourage de se rendre compte qu'au-delà de leur partage, il y avait des personnes encore plus vulnérables.



« En plein milieu du mois de Ramadan, on achète des vêtements et on les distribue aux plus petits, les mahadjirines. En plus de cela, on distribue le Saint Coran dans les mosquées », a-t-elle ajouté.



Ces actions sont humanistes, même si le Ramadan, religieux, soit-il, est une période difficile pour de nombreuses personnes faibles et pauvres. C'est pourquoi l'Association intervient dans ce sens. Halima Idrissa précise : « Pour nous, il était question de récolter des "hassanat" en venant en aide aux plus démunis pour rompre le jeûne ».



Afin de contribuer au développement à long terme, « nous maximisons les formations et renforçons les capacités des jeunes dans le besoin. Hommes, femmes, enfants les plus vulnérables, sont les cibles auxquelles nous venons en aide. C'est en quelque sorte la mission que nous avons », a-t-elle renchéri, car il y a des objectifs à atteindre.



Un quota est fixé pour chaque membre de Help for Miskine. C'est sur cette base que les activités sont programmées. « Nos cibles sont les internats islamiques et les orphelinats », a déclaré la présidente de l'Association.



Les activités de l'Association ne perdent donc pas de vue les enfants les plus démunis. En ce qui concerne sa relation avec les autorités publiques, Halima Idrissa a déclaré qu'aucun recours n'avait été fait, et qu'aucune main gouvernementale n'avait été enregistrée dans ce sens.



Elle est fière de représenter Help for Miskine et d'œuvrer pour le bien-être du prochain, en appelant les personnes qui ont les moyens à voler au secours des plus vulnérables de leur communauté.





