Tchad : Halimé Ali Abbas dévoile un livre sur le développement personnel, "Re, prenez votre vie en main"

Ce livre de 196 pages est subdivisé en deux parties avec 9 chapitres. La première partie est composée de 4 chapitres, rédigés autour des thématiques suivantes : avant tout et surtout pour vous, vivre au meilleur de son potentiel, vivre et non subir, et enfin, un confinement forcé.



Quant à la deuxième partie, elle est écrite également en cinq chapitres et a pour thème central, Comment "Re"prendre sa vie main ? Dans cette partie, l'auteur a évoqué quatre grands thèmes à savoir : ‘’apprenez à vous connaître, devenez totalement responsable, maîtrisez vos émotions, gagnez en confiance et enfin passez à l’action’’.