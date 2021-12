Tchad : Hapinness a formé le personnel du Radisson Blu en langue anglaise

À l'issu du programme de "bourses gratuites" pour six mois de formation intensive et de renforcement de capacité dans la pratique de la langue anglaise, plusieurs employés de l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena ont reçu leurs attestions de fin de formation, au cours d'une cérémonie organisée par la direction du Centre Americain Hapinness.



Le directeur général du centre américain Hapinness, Abakar Bichara, explique que grâce à cette session de renforcement de capacité en anglais, ces employés vont être aptes à communiquer avec les clients de l'hôtel dans la langue de Shakespeare.



Le Centre américain Hapinness est un établissement de formation et d'apprentissage de la langue anglaise situé au cœur de N'Djamena. Il dispose des méthodes pédagogiques révolutionnaires et des enseignants qualifiés de différentes nationalités.