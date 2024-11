Tchad : Happiness Foundation soutient l'éducation des orphelins à N'Djamena

Dans un geste de générosité marquant, la Happiness Foundation for Humanitarian Action a récemment annoncé la prise en charge intégrale des frais de scolarité pour cinq enfants de l'orphelinat SHALOM à N'Djamena, en plus de fournir les fournitures scolaires nécessaires. Cette initiative souligne l'engagement de la fondation à améliorer les opportunités éducatives pour les enfants orphelins, permettant une meilleure chance de réussite dans leurs études.



Le président de la fondation, Abakar Bichara, a exprimé que bien que l’aide puisse sembler modeste, elle représente une étape importante vers une éducation accessible pour les enfants défavorisés. Il espère que cet acte incitera d'autres organisations à soutenir des initiatives similaires.



Reconnue pour son engagement envers les groupes vulnérables, notamment les orphelins, les veuves, les filles-mères, et les personnes âgées, la Happiness Foundation for Humanitarian Action continue de jouer un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie de ces communautés. Enregistrée sous le folio n°9974, elle est un exemple éloquent de la manière dont le secteur non gouvernemental peut contribuer de manière significative à la société tchadienne.