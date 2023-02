Tchad : Haroun Kabadi, l'homme qui a refusé de "prendre le pouvoir" pour "éviter le chaos"

Dans le documentaire intitulé "Le Tchad à l'épreuve d'une transition", Dr. Kabadi a expliqué sa décision : "Je me suis dit que si je prenais le pouvoir, mais que des forces venaient le prendre par la suite en raison du découragement des soldats, qu'arriverait-il ? C'est pour éviter ce chaos politique, sécuritaire et général que j'ai décidé que les militaires étaient mieux à même de gérer la situation."



Le président de la Cour suprême, Samir Adam Annour, a salué la décision courageuse et patriotique de Dr. Kabadi. Selon lui, l'ancien président de l'Assemblée nationale a pensé d'abord à son pays en renonçant volontairement au pouvoir.



Lorsque les militaires sont venus à lui, Dr. Kabadi leur a demandé ce qu'ils comptaient mettre en place. Le général Abakar Abdelkerim Daoud, a expliqué avoir proposé la majorité des membres de l'ex-Conseil militaire de transition.



Le général Mahamat Idriss Deby, président de transition, a déclaré que les responsables militaires étaient préoccupés par l'anarchie que pourrait connaître le pays en cas de manque de direction. "Mieux vaut avoir un gouverneur injuste pendant 70 ans qu'une communauté sans chef pendant une journée", a-t-il ajouté.