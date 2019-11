Tchad : Haroun Kabadi présente ses condoléances après la mort d'un homme

Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Dr. Beyom Malo Adrien, a fait part mardi dans un communiqué, des condoléances du président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, suite au décès d'un homme au passage de son cortège lundi à N'Djamena.



"L'escorte du Président de l'Assemblée nationale, en tentant de frayer un passage sur l'Avenue Pascal Yoadoumnadji, dans l'après-midi du 4 novembre 2019, a provoqué la mort d'un citoyen par balle", explique le communiqué.



"Le président de l'Assemblée nationale déplore cette mort brutale d'un citoyen à fleur de l'âge. Il comprend et partage la douleur profonde des parents, amis et connaissances de la victime auxquels il tient à exprimer ses condoléances les plus sincères", indique Dr. Beyom Malo Adrien.



Plusieurs dizaines de personnes ont exprimé ce mardi leur colère à N'Djamena, appelant à la démission du président de l'Assemblée nationale.



Bonheur Mateyan est mort ce lundi à N'Djamena après avoir été ciblé par des tirs d'un policier au passage du cortège du président de l'Assemblée nationale.



L'incident a eu lieu en fin de journée à Chagoua, dans le 7ème arrondissement de la capitale. Il s'est produit en face du centre Don Bosco en plein embouteillage.



La victime qui circulait à moto a reçu deux balles dans l'abdomen. Elle a été évacué à l'hôpital général de référence nationale dans un état critique mais a finalement succombé à ses blessures.



L'incident a suscité une vague d'indignation au sein des réseaux sociaux, chez les défenseurs des droits de l'Homme et les hommes politiques qui ont dénoncé un énième usage inutile de la force.