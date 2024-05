TCHAD Tchad : Hassan Timan Hamid, candidat au poste de Directeur Général du Toumai Palace

Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Mai 2024



​Hassan Timan Hamid se présente avec enthousiasme pour le poste de Directeur Général de Toumai Palace. Fort d’un parcours académique et professionnel riche et diversifié, il aspire à apporter son expertise multidisciplinaire à cet établissement prestigieux.

Un parcours académique exemplaire



Hassan est titulaire d'un Master II en Management de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) du Groupe ISM de Dakar, ainsi qu'un MBA du même institut. Sa formation académique comprend également une Licence en Sociologie de l'Université de Douala et un Baccalauréat Série A4.



Ses compétences sont renforcées par des certifications en ISO 22000, spécialisées en sécurité alimentaire, et en HACCP, lui permettant de maîtriser les systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires.



Expériences Professionnelles Variées



Son parcours professionnel est marqué par des rôles variés et stratégiques : Directeur Commercial et Marketing Adjoint (SNE) - 2024 : Direction de stratégies commerciales et marketing, développement de nouveaux marchés et optimisation des ventes.

Assistant Juridique et Coopération Internationale (ANIF) - 2023 : Support juridique, coordination de partenariats internationaux et analyses financières rigoureuses.

Assistant DRH, Société Africaine de Raffinage (Sénégal) - 2022 : Gestion des ressources humaines et mise en place de politiques RH innovantes.

Assistant QHSE, Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Sénégal) - 2022 : Implémentation de politiques QHSE et surveillance des normes de sécurité et d'hygiène.

Conseiller, Association des Étudiants Tchadiens Résidants au Sénégal - 2021-2022 : Conseil et support aux étudiants pour leur intégration et réussite académique.

Superviseur, Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) - 2019-2020 : Supervision et coordination des processus électoraux, garantissant leur transparence et intégrité.

En 2022, Hassan a fondé M.A.P Consulting, un cabinet spécialisé en management, QHSE et développement organisationnel, démontrant ainsi son esprit entrepreneurial et sa capacité à diriger des projets complexes. Compétences en Leadership et Réalisations



Hassan est reconnu pour son leadership inspirant et sa vision stratégique, capables de motiver et de guider les équipes vers l'atteinte d'objectifs ambitieux. Il excelle en gestion du changement et en gestion de projets complexes, tout en étant activement engagé dans la communauté à travers diverses associations étudiantes.



Objectifs pour Toumai Palace



Hassan Timan Hamid ambitionne de renforcer la position de Toumai Palace sur le marché, d'améliorer les standards de qualité et de service, et de promouvoir une culture de l'excellence et de l'innovation. Sa formation diversifiée et ses compétences en leadership font de lui un candidat idéal pour conduire Toumai Palace vers de nouveaux sommets.



Déterminé à relever ce défi avec passion et engagement, Hassan est convaincu que ses compétences contribueront significativement au succès de Toumai Palace. Hassan est titulaire d'un Master II en Management de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) du Groupe ISM de Dakar, ainsi qu'un MBA du même institut. Sa formation académique comprend également une Licence en Sociologie de l'Université de Douala et un Baccalauréat Série A4.Ses compétences sont renforcées par des certifications en ISO 22000, spécialisées en sécurité alimentaire, et en HACCP, lui permettant de maîtriser les systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires.Son parcours professionnel est marqué par des rôles variés et stratégiques :Hassan est reconnu pour son leadership inspirant et sa vision stratégique, capables de motiver et de guider les équipes vers l'atteinte d'objectifs ambitieux. Il excelle en gestion du changement et en gestion de projets complexes, tout en étant activement engagé dans la communauté à travers diverses associations étudiantes.Hassan Timan Hamid ambitionne de renforcer la position de Toumai Palace sur le marché, d'améliorer les standards de qualité et de service, et de promouvoir une culture de l'excellence et de l'innovation. Sa formation diversifiée et ses compétences en leadership font de lui un candidat idéal pour conduire Toumai Palace vers de nouveaux sommets.Déterminé à relever ce défi avec passion et engagement, Hassan est convaincu que ses compétences contribueront significativement au succès de Toumai Palace.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la Diaspora Nord-Américaine félicite Mahamat Idriss Deby pour son élection Tchad - Pentecôte : une solennité marquant la descente du Saint-Esprit et la naissance de l'Église Tchad : Grâce à Salma Khalil Aliou le drapeau du Tchad flotte fièrement à l'international Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)