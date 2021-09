Tchad : Help For Miskine répond présent pour la journée du nettoyage

N'Djamena - L'association Help For Miskine a pris part ce 18 septembre aux activités de salubrité marquant la journée mondiale du nettoyage. Le maire du 5e arrondissement et des conseillers communaux se sont mobilisés au lycée féminin, aux côtés de Help For Miskine, pour contribuer aux actions de propreté.



Le président du comité d'organisation, Adoum Mahamat Tahir Maouloud, a expliqué que cette initiative va se perpétuer pour cibler d'autres arrondissements de la ville.



"La propreté est l'image que reflète les habitants. C'est un devoir pour tous les citoyens d'agir et de contribuer", a déclaré Halime Idrissa Adoum, président de Help For Miskine.



Le maire du 5e arrondissement, Fatimé Ahmat Mahamat, lance un appel à tous les citoyens afin de répéter chaque samedi cette initiative, que ce soit à l'intérieur de son domicile et à l'extérieur.